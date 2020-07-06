فرعية اللجان المشتركة ناقشت اقتراح قانون انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن الحاج حسن ووزير الصناعة عماد حب الله وحضور النواب السادة: غازي زعيتر، سمير الجسر، آلان عون، علي درويش وسيزار ابي خليل.

كما حضر الجلسة كل من المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلة وزير الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة ومستشار رئيس مجلس الادارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” وليد حنا.

وتمت مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان، واقتراحي القانونين المتعلقين بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل وفي قضاء زحلة.

واستمعت اللجنة الى اراء الحاضرين الذين ابدوا ملاحظاتهم.

وعلى ضوء النقاش طلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والادارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” تزويد اللجنة بالدراسات المطلوبة، على ان تستكمل اللجنة مناقشاتها في الجلسة المقبلة.