فرعية اللجان تقر مواد من تحديث قانون البلديات

أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس قانون تحديث قانون البلديات بعض مواده وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور النواب الوليد سكرية، وهبه قاطيشا وعدنان طرابلسي. وحضر عن وزارة الداخلية والبلديات المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن، مدير مكتب وزير الداخلية الرائد حسان دياب. وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندرية سليمان وسابين حايك.

وتابعت اللجنة في جلستها اليوم النقاش في المواد 36 ،37، 38 ، 39 40، 41 ،42 ،43، 44، 45، 46، 47 ، و48، وأقرت هذه المواد التي لم يطرأ عليها اي تغيير .وستتابع النقاش في المواد اللاحقة بعد عطلة الأعياد.