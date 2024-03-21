الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرق الإسعاف تنجو بأعجوبة من رصاص العدو

منذ 24 دقيقة
منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا الجنوبية - أرشيفية

منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا الجنوبية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن غارة معادية استهدفت، منذ بعض الوقت، منزلا في بلدة يارين – قرب المدرسة الرسمية.

ونجت فرق الاسعاف والاطفاء والهيئة الصحية بأعجوبة، بعد إطلاق قوات العدو النار عليها أثناء تفقدها مكان الغارة، كما أغار الطيران المعادي على جبل بلاط

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، كما استهدفت أمس الأربعاء مبنى عسكريا آخر للحزب في بلدة الضهيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا.

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليلا وحتى صباح اليوم الخميس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة العاشرة من ليل امس الأربعاء على عيتا الشعب ومروحين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

    المزيد من أخبار لبنان

    عنصر تابع لحزب الله
    حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية
    عبد الرحمن البزري
    البزري بحث مع سفير الجزائر الأوضاع في غزة والجنوب اللبناني
    وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض
    لشرح آلية الزيادات على التغطية الصحية.. سلسلة اجتماعات للأبيض

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
    قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
    الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن