فرق الإسعاف تنجو بأعجوبة من رصاص العدو

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن غارة معادية استهدفت، منذ بعض الوقت، منزلا في بلدة يارين – قرب المدرسة الرسمية.

ونجت فرق الاسعاف والاطفاء والهيئة الصحية بأعجوبة، بعد إطلاق قوات العدو النار عليها أثناء تفقدها مكان الغارة، كما أغار الطيران المعادي على جبل بلاط

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، كما استهدفت أمس الأربعاء مبنى عسكريا آخر للحزب في بلدة الضهيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا.

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليلا وحتى صباح اليوم الخميس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة العاشرة من ليل امس الأربعاء على عيتا الشعب ومروحين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.