فرق التفتيش في وزارة العمل تابعت حملتها الميدانية

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اصدرت وزارة العمل اليوم البيان التالي:

“تابعت فرق التفتيش في وزارة العمل الحملة الميدانية التي تقوم بها في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين وتنظيم اليد العملة الاجنبية والتقيد بنسب العمالة الصادرة عن الوزارة.

وكانت نتائج اليوم من التفتيش على 47 مؤسسة متنوعة في مختلف المحافظات، تسطير محضر ضبط واحد، وتوجيه 27 انذارا بسبب استخدام اجانب دون اجازات عمل”.