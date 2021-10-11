فرق الدفاع المدني أخمدت بشكل كبير حريق الزهراني

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق في أحد خزانات منشآت الزهراني، بشكل كبير.

في المقابل، أوضح مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين ان “الحريق اندلع في خزان وسيط تابع للجيش اللبناني، ولاحظنا ليلاً أنه هناك ميول بسقف الخزان، وهو لم ينفجر ولم ينتقل الحريق إلى الخزان الثاني”، مؤكداً عدم تسجيل اصابات بشرية، مهنئاً فريق عمل المنشآت الذي لم يترك الموقع رغم الخطر.

ورأى انه “لو لم يكن هناك من سياسات وقائية في المنشآت لكنا في مكان آخر”، مؤكداً ان “أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة على الحريق”.

ولفت إلى ان “وزير الطاقة وليد فياض سيشكل لجنة لمتابعة الموضوع وسنظهر النتيجة بكل شفافية”.