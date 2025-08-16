فرق الدفاع المدني تعمل للسيطرة على حرائق في الجنوب!

أفادت الوكالة الوطنية اليوم السبت باندلاع حريق كبير بعد ظهر اليوم على ضفاف نهر الليطاني في منطقة جسر الخردلي، وامتدت النيران بسرعة إلى أطراف بلدة دير ميماس، بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

ووفقاً للوكالة فقد هرعت فرق الدفاع المدني من مراكز القليعة، جديدة مرجعيون، الخيام، النبطية، إضافة إلى فرق من الهيئة الصحية الإسلامية، وعملت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة للسيطرة على الحريق والحد من تمدده.

حريق غابات في قضاء جزين

كما أفادت الوكالة الوطنية اليوم، بنشوب حريق غابات “كبير” في قضاء جزين بمحافظة الجنوب، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه ومنع تمدد النيران.

وقالت الوكالة: “شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين بلدتي جزين ونيحا (في قضاء جزين)، وقد قضى الحريق على أشجار حرشية (الأشجار الطبيعية الكثيفة التي تنمو في الغابات)”.

وأضافت: “نظرا لسرعة الرياح، فإن النيران تتجه لجهة خراج (منطقة كثيفة الأشجار) بلدة نيحا، فيما تدخل الدفاع المدني محاولا السيطرة ومنع تمدد النيران”.

ولم تذكر الوكالة أسباب نشوب الحريق، لكن منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما أدى إلى نشوب حرائق بعدة مناطق في أكثر من بلد عربي.

كما يعيش لبنان لا سيما الجنوب، على وقع اختراقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية خلال مرات سابقة في اندلاع حرائق بمناطق الغابات.