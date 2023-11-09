فرنجية: إسرائيل لا تستطيع أن تذهب إلى حرب واسعة.. وهذه حظوظي الرئاسيّة!

أكّد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة، أنّ “أسطورة إسرائيل سقطت وهذا أكبر إنجاز حققته المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول، وأعتقد أن إسرائيل لا تستطيع أن تذهب إلى حرب واسعة”.

وفي مقابلة له عبر “LBCI” أضاف: “هناك دول تدعم إسرائيل بشكل غير مفهوم وهذا الأمر بدأ يؤثر على قياداتها والوقت كما يبدو لمصلحة المقاومة”، وتابع: “حلّ الدولتين طُرح وأي حلّ يرضى به الشعب الفلسطيني نحن معه”.

فرنجية أردف أنّ “مجيء الأميركيين إلى المنطقة بحاملات الطائرات هو خوف على إسرائيل وليس دعمًا لها”، وشدّد على أن “القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضيتنا ويجب أن تكون قضية المسيحي قبل المسلم، وكل من يدعم مرتكب مجزرة فهو شريك فيها”.

في سياق آخر، أشار فرنجية إلى أنّه اجتمع مع أغلب السفراء العرب و”لم يبلغني أحد بموقف سلبي تجاه ترشحي للرئاسة، وللذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم “كلا” وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم أيضًا “كلا” وإنما حظوظي هي 50 بـ50 والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي، وأنا لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية إلا إذا سحب ترشيحي من رشحني للرئاسة”.