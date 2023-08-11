فرنجية: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء

اجتمع البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزيف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الأوضاع خلال الغداء.

ولفت فرنجية اثر اللقاء إلى أنّ “زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي”، مشيراً إلى أنّ “الأجواء كانت أكثر من إيجابية وأنّه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد”.

وأضاف: “من المؤكد اننا جميعاً وعلى راسنا غبطة البطريرك نرى أنّه من الضروري أن تحل مشاكل لبنان وأوّلها انتخاب رئيس للجمهورية، وإن شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول إلى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكّن من تخطي هذه المرحلة والوصول إلى مرحلة أفضل”.