فرنجية عن حادثة كفرقاهل: أصحاب الحق ليسوا مكسر عصا

دعا النائب طوني فرنجية إلى “اتّخاذ أقصى التدابير بحقّ المعتدين على القانون وعناصر القوى الأمنية والمرجعيات الروحية، الذين حاولوا تأجيج الفتنة الطائفية التي نحن بغنى عنها”!

أضاف فرنجية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “إنّ أجهزة الدولة والمرجعيات الروحية، وأصحاب الحق ليسوا مكسر عصا. علَّ وزير الداخلية يستيقظ بعد انتشار “فيديو” الإعتداء في الكورة”.

ندعو الى اتخاذ اقصى التدابير بحق المعتدين على القانون وعناصر القوى الأمنية والمرجعيات الروحية، الذين حاولوا تأجيج الفتنة الطائفية التي نحن بغنى عنها!

ان اجهزة الدولة والمرجعيات الروحية، وأصحاب الحق ليسوا مكسر عصا.

علَّ وزير الداخلية يستيقظ بعد انتشار "فيديو" الاعتداء في الكورة. pic.twitter.com/XA9zGKQBFf — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) January 11, 2023