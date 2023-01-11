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فرنجية عن حادثة كفرقاهل: أصحاب الحق ليسوا مكسر عصا

منذ 7 دقائق
النائب طوني فرنجية

النائب طوني فرنجية

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دعا النائب طوني فرنجية إلى “اتّخاذ أقصى التدابير بحقّ المعتدين على القانون وعناصر القوى الأمنية والمرجعيات الروحية، الذين حاولوا تأجيج الفتنة الطائفية التي نحن بغنى عنها”!

أضاف فرنجية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “إنّ أجهزة الدولة والمرجعيات الروحية، وأصحاب الحق ليسوا مكسر عصا. علَّ وزير الداخلية يستيقظ بعد انتشار “فيديو” الإعتداء في الكورة”.

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