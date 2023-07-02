فرنجية: للتحلّي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة

غرّد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشري، وعسى دماؤهم قربانًا على مذبح وحدة الوطن”.

فرنجية أضاف: “وإننا إذ ندعو إلى التحلي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة”.

وختم فرنجية قائلًا: “الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين”.

كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشرّي وعسى دماؤهم قرباناً على مذبح وحدة الوطن. وإننا إذ ندعو الى التحلي بالحكمة قطعاً للطريق على أيّ فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة.

الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) July 2, 2023