الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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فرنجية: للتحلّي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة

منذ 4 ساعات
سليمان فرنجية

سليمان فرنجية

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غرّد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشري، وعسى دماؤهم قربانًا على مذبح وحدة الوطن”.

فرنجية أضاف: “وإننا إذ ندعو إلى التحلي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة”.

وختم فرنجية قائلًا: “الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين”.

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