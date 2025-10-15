الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
فرنجيه: على الدولة إعادة المشاريع التنموية إلى شمال لبنان

منذ 20 دقيقة
النائب طوني فرنجية

زار النائب طوني فرنجيه مجلس الإنماء والإعمار والتقى رئيسه، المهندس محمد علي قباني، برفقة رئيس اتحاد بلديات قضاء زعرتا بسام هيكل وعدد من المسؤولين والمستشارين، بحضور نائبي رئيس المجلس الدكتور إبراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم والأمين العام المهندس غسان خير الله وفريق عمل المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الأساسية التي تحتاجها قرى وبلدات شمال لبنان، والتي تعاني من حرمان طويل في البنى التحتية، بما في ذلك الطرقات ومياه الشفة والصرف الصحي وغيرها.

وأكد المجتمعون على ضرورة عودة المشاريع الحكومية إلى مناطق الشمال بعد غياب دام سنوات، مؤكدين دعم زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية لضمان تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية في المنطقة.

