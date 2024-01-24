الأربعاء 12 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
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فرنجيّة: تربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي

منذ 49 دقيقة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

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كتب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة على منصة “أكس”: “بالإضافة الى الشهداء الذين يسقطون يوميا دفاعاً عن الوطن، فإن أرضنا وتربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي على القرى والبلدات الحدودية في الجنوب بقذائف الفوسفور المحرّم دولياً فيما طالت الحرائق حوالى ٨ مليون متر مربّع والعالم يتفرّج”.

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