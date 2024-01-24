فرنجيّة: تربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي

كتب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة على منصة “أكس”: “بالإضافة الى الشهداء الذين يسقطون يوميا دفاعاً عن الوطن، فإن أرضنا وتربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي على القرى والبلدات الحدودية في الجنوب بقذائف الفوسفور المحرّم دولياً فيما طالت الحرائق حوالى ٨ مليون متر مربّع والعالم يتفرّج”.

بالإضافة الى الشهداء الذين يسقطون يوميا دفاعاً عن الوطن، فإن أرضنا وتربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي على القرى والبلدات الحدودية في الجنوب بقذائف الفوسفور المحرّم دولياً فيما طالت الحرائق حوالي ٨ مليون متر مربّع والعالم يتفرّج. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) January 24, 2024