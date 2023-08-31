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فرنجيّة على طاولة التفاهم بين "التيار" و"الحزب"!

منذ 46 دقيقة
النائب آلان عون

النائب آلان عون

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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أنه يتم اليوم وضع مبادئ الحوار مع حزب الله والتفاهم على اسم رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ضمن هذا التفاهم اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بما أنه الاسم المطروح من قبل الفريق الآخر.

وأوضح، في حديث عبر الـLBCI، أنّه في الأيام المقبلة سيتم تحديد إمكانية الاتفاق على اللامركزية الإدارية التي باتت محصورة ضمن نقطتين أو ثلاث، بالإضافة إلى موضوع الصندوق الائتماني.

ورأى عون أنّ رئاسة الجمهورية ليست محصورة فقط باسم، لكنها تشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في البلد ومنها تفعيل الدولة لمؤسساتها، معتبرًا أن الأولوية للعهد المقبل اقتصادية وإصلاحية.

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي أنه إذا لم يكن هناك تفاهم بين الكتل النيابية على اسم رئيس للجمهورية، من كان، فلا يمكن أن يكون العهد ناجحًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لقوى المعارضة أن تبقى منغلقة على نفسها.

وكشف عون أن التعاطي مع اسم المرشح جهاد أزعور كان لتقطيع الوقت، لافتًا إلى أنّ اسمه وُضع كواجهة.

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