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فرنجيّة: لتثبيت كلّ المتطوعين في الدفاع المدني

منذ 11 دقيقة
النائب طوني فرنجية والعميد ريمون خطار

النائب طوني فرنجية والعميد ريمون خطار

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أطلع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، النائب طوني فرنجيّة على تفاصيل العمل الذي قام به أعضاء فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للدفاع المدني، في كل من سوريا وتركيا، أثناء قيامهم بالمهام التي أوكلت إليهم بعد وقوع الزلزال في السادس من شهر شباط الجاري.

وأعرب فرنجيّة، وفق بيان صادر عن مكتبه، عن تقديره لعمل هذه الفرق، معتبرًا أنّ “كل عنصر من عناصرها يستحق التقدير وذلك نظرًا للبعد الإنساني والمناقبي الذي تمّ إظهاره خلال المهمة الأخيرة”.

كما أكد فرنجيّة “أهمية إعطاء المتطوعين في الدفاع المدني حقهم في التثبيت مع ضرورة أن يشمل التثبيت مختلف المتطوعين، لا سيما أن المديرية العامة للدفاع المدني تعاني من نقص في طاقمها البشريّ”.

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