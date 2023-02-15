فرنجيّة نعى الضاهر: برحيله يفقد لبنان مُشرّعًا كبيرًا

نعى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة عبر “تويتر”، النائب السابق مخايل الضاهر، مشيرًا إلى أنّه برحيله “يفقد لبنان مُشرّعًا كبيرًا وقامةً وطنية رفيعة عايشت كل المراحل الصعبة بشجاعة وشهامة”.

وأضاف: “تعازينا للعائلة الصديقة ولجميع محبّيه وللقبيات العزيزة ولعموم أهالي عكار وشمالنا الحبيب”.

برحيل الشيخ مخايل الضاهر، يفقد لبنان مُشرّعاً كبيراً وقامةً وطنية رفيعة عايشت كل المراحل الصعبة بشجاعة وشهامة. تعازينا للعائلة الصديقة ولجميع محبّيه وللقبيات العزيزة ولعموم أهالي عكار وشمالنا الحبيب. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) February 15, 2023

يشار إلى أنّ الضاهر توفي أمس عن عمر يناهز الـ95 عامًا. وقد انتخب نائبًا عن المقعد الماروني في عكار لسنوات عدة، كما وشارك في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي كوزير للتربية الوطنية والفنون الجميلة عام 1992.