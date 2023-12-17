الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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فرنجيّة يُعارض تعيين رئيس للأركان.. واتصالات ناشطة قبل الجلسة الحكوميّة

منذ ساعة واحدة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

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كشفت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” أن البرلمان أنقذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واستعاض عنه بتشريع ما كان مطلوبًا من الحكومة، الذي هو في الأساس من صلاحياتها، قائلة إن الحكومة في هذه الحال تجنّبت الطعن بقرارها لو اتخذته لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعطت فرصة لتذليل الاعتراضات أمام تعيين رئيس للأركان، وربما يبقى الأهم تفاديه للإحراج ما لم يقترن قرار الحكومة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تحت ضغط عدد من النواب السنّة الذين شكّلوا بيضة القبّان لتأمين النصاب للجلسة التشريعية.

وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر نيابية أن تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من زعيم تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، بذريعة أنه من غير الجائز إصدار التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، وإذا كان لا بد من إصدارها فلا مانع من أن تتوسّع لتشمل بعض المراكز الشاغرة في الإدارات العامة.

وأكدت المصادر أن “حزب الله” أبدى تفهُّمه لموقف فرنجية، مع أن الأخير استجاب للوساطة التي تولاّها النائب علي حسن خليل بتكليف من الرئيس نبيه بري، قائلة إن الاتصالات تنشط لتهيئة الأجواء أمام تعيين الحكومة في جلستها المقبلة رئيس الأركان، ومدير الإدارة، والمفتش العام في الجيش لتأمين انعقاد المجلس العسكري.

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