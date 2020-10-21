فرنسا تحذّر: لبنان معرض للانهيار… المركب يغرق

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان لبنان، الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري في بلد يواجه أزمة سياسية خطيرة.

وحذر لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، من أنه “كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”.

ويطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات اللبنانية بالقيام بإصلاحات بنيوية، كشرط أساسي للحصول على دعم دولي ينعش الاقتصاد المنهار منذ أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الجمهورية ميشال عون أن الفساد أصبح مؤسساتيا ومنظما بامتياز، وفي كلمة توجه بها إلى الشعب اللبناني، قال إنه سيبقى “على العهد والوعد” وسيتحمل مسؤولياته في تكليف رئيس للحكومة، منتقدا من يقف في وجه تطبيق الإصلاح ومحاربة الفساد.