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فرنسا تدعو الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخر

منذ ساعة واحدة
علم فرنسا

علم فرنسا

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حثّت فرنسا جميع “الفاعلين اللبنانيين” على تحمل مسؤولياتهم والارتقاء من أجل لبنان والشعب اللبناني، داعيةً النواب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخر.

ووزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على “تويتر “حول لبنان وجاء فيه:

“يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل.

في هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

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