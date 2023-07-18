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فرنسا تدعو لبنان إلى "خطوات فوريّة".. وقطر: الدعم يتطلّب وجود رئيس

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2023 10:56 مساءً
لبنان

لبنان

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إثر الاجتماع الخماسي الذي عُقد أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، ضمّ كلّاً من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ اللجنة الخماسية “دعت البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس”، والسياسيين اللبنانيين إلى “اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود”.

بدوره أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة القطريّة، ماجد محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أنّ “استضافة الدّوحة للاجتماع الثّاني للمجموعة الخماسيّة بشأن لبنان يأتي حرصًا منها على تحسين الوضع السياسيّ والاقتصاديّ في هذا البلد، ووقوفها الدّائم مع الشعب اللبنانيّ الشّقيق في كلّ المنعطفات الّتي مرّ بها”، مشددًا على أنَّ “هذا الدَّعم سيبقى مستمرًّا في الفترة المقبلة”.

وأشار الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلاميّة التي تُنظّمها وزارة الخارجيّة، إلى أنّ “هذا الاجتماع جاء نتيجة جهدٍ واتّصالات من المسؤولين القطريّين مع نظرائهم اللبنانيّين، وبعد العديد من الزّيارات واللقاءات المتبادلة مع أصحاب المصلحة”، لافتًا إلى أنَّ “الدعم القطريّ للبنان مستمرّ منذ بداية تأسيس العلاقات بين البلدَين ولن يتوقَّف”، مُميّزًا بين الدّعم الإنساني والدعم الاقتصاديّ الذي يحتاجُه لبنان اليوم، والذي يتطلَّب وجودَ رئيسٍ وحكومة ذات تفويض سياسيّ واضح.

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