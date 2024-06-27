فرنسا تعبر عن قلقها البالغ من تدهور الوضع على حدود لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية (الخميس 27-6-2024) إن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان، ودعت كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد حذر في وقت سابق خلال زيارة لواشنطن من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان “إلى العصر الحجري” في أي حرب مع حزب الله، لكنه أصر على أن حكومته تفضل الحل الدبلوماسي لمعالجة التوتر عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

يشار إلى أن السفارة الأميركية في بيروت كانت قد حذرت مواطنيها مواطنيها من السفر الى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير.

في حين، أوصت السفارة الروسية في بيروت، اليوم الخميس، رعاياها بـ”الامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد”.

كما وجّهت وزارة الخارجية الهولندية، أمس الأربعاء، مواطنيها لمغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.