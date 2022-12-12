الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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فرنسا تكشف.. النظام السوري وحزب لبنانيّ مسؤولان عن اغتيال الحريري!

منذ 32 دقيقة
وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال آليو ماري

وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال آليو ماري

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في تصريح فرنسيّ جديد يتعلّق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال آليو ماري، أنّ “شخصيات من النظام السوري متورطة” بالجريمة.

في التفاصيل، لفتت الوزيرة الفرنية في حديثٍ إلى “العربية” إلى أنّ “حزب الله والنظام السوري مسؤولان سويًا عن اغتيال الحريري”، وأضافت أنّ “المحكمة الدولية حول الحريري تعرّضت إلى ضغوط لسحب تورط النظام السوري”.

يشار إلى أنّ غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، كانت قد أصدرت قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

كما فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي تعتبر أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كلّ جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها.

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