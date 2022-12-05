فرنسا توجه تهماً لأوكرانية مقربة من حاكم مصرف لبنان

قال ممثلو الادعاء الفرنسيون الاثنين إنهم وضعوا امرأة أوكرانية على صلة بحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) قيد تحقيق رسمي في إطار تحقيق أوسع عبر الحدود في اتهامات بالاحتيال.

وصرح متحدث باسم مكتب المدعين الماليين الوطنيين في باريس بأن آنا كوساكوفا، التي لرياض سلامة ابنة منها وفقا لشهادة ميلاد اطّلعت عليها رويترز، يُشتبه في تورطها في عمليات غسل أموال.

وأضاف المتحدث أن كوساكوفا، التي تم إخطارها بالتهم الأولية في 14 يونيو حزيران، اضطرت إلى تسليم جواز سفرها وأُمرت بعدم مغادرة فرنسا، مؤكدا ما ورد في تقرير لموقع ميديابارت الفرنسي.

وقال محامي كوساكوفا إنه وموكلته سيتجاوبان قريبا جدا مع قرارات الادعاء الفرنسي.

ولم يرد سلامة على طلب للتعليق. ولم يعلن الادعاء الفرنسي سلامة مشتبها به، ولكن صودرت بعض أصوله العقارية في فرنسا في إطار التحقيق.

وقال بيير أوليفييه سور، محامي سلامة، إن القرار الذي صدر في يونيو حزيران بشأن كوساكوفا “لا يغير شيئا”. وأضاف أنهم ينتظرون أن تفصل محكمة فرنسية في الطعن في قرار مصادرة الممتلكات.

والتحقيق الفرنسي جزء من جهود منسقة لمدعين عامين في لبنان، وكذلك في سويسرا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين لمعرفة ما إذا كان سلامة قد استغل منصبه في مصرف لبنان لاختلاس مئات ملايين الدولارات من الأموال العامة.

وتشتبه السلطات السويسرية في أن سلامة وشقيقه، رجا، ربما استوليا بطريقة غير مشروعة على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015 وتورطا في عمليات غسل أموال في سويسرا، وفقا لوثائق محكمة سويسرية اطَلعت عليها رويترز.

وفي مقابلة مع رويترز في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، نفى رياض سلامة ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه لم يتم تحويل مبالغ من مصرف لبنان أو الأموال العامة. ورفض شخص مقرب من رجا سلامة التعليق.

وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمال استغلال بعض الأموال التي رصدتها السلطات السويسرية لشراء أصول عقارية، وتحديدا في ميونيخ.

من ناحيتهم، يحاول المدعون الفرنسيون تحديد ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما جزءا هذه الأموال للاستحواذ على عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه، بحسب أشخاص مُطَلعين على التحقيق.

وفي المقابلة مع رويترز، قال رياض سلامة إنه اشترى أصولا عقارية بأمواله الخاصة التي جمعها عندما كان يعمل في القطاع المصرفي. وردا على سؤال من محققين فرنسيين العام الماضي بشأن عمليات الاستحواذ، نفى رجا سلامة ارتكاب أي مخالفة.

وجذب مبنى الشانزليزيه انتباه المدعين العامين في فرنسا وكذلك في لبنان لأنه، وفقا لسجلات الشركة وعقود الإيجار التي اطّلعت عليها رويترز، يضم مركزا تجاريا تديره كوساكوفا، استأجر مصرف لبنان جزءا منه.