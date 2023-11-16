فرنسا تُحذّر إيران من أيّ تصعيد في لبنان: "ستتحمّلون مسؤولية كبيرة"

أبلغت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأنّ طهران ستتحمل مسؤولية كبيرة إذا امتد الصراع في غزة إلى المنطقة.

وأضافت كولونا بعد لقاء جمعها بعبد اللهيان في جنيف: “الاجتماع اليوم مع نظيري الإيراني كان على شكل تحذير من أن توسعة نطاق النزاع الحالي في غزة لن يفيد أحدًا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.

وفي سياق متصل بالأحداث في قطاع غزة، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن “يكون لإيران أي يد في الهجوم بمسيرة الذي استهدف مدمرة أميركية في البحر الأحمر”.

وهذا اللقاء هو الأحدث بين المسؤولين الفرنسيين والإيرانيين، إذ تتطلع باريس على وجه الخصوص لنزع فتيل التوترات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.