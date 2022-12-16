فرنسا تُطالب بتحقيق عاجل بحادثة العاقبية.. واليونيفيل: التزامنا لن يهتزّ

أدانت الخارجية الفرنسية “بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قوة اليونيفيل في لبنان”، داعية “إلى التهدئة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على قوات اليونيفيل”، بحسب ما أفادت “العربية”.

من جهته، لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو إلى أن “مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا”.

كما أضاف لازارو، خلال زيارة وفد من البرلمانيين اللبنانيين لتقديم العزاء في مقتل الجندي، أن البعثة تتواجد في لبنان بناء على “دعوة من الحكومة اللبنانية”، وذلك لتحقيق هدف مشترك، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

هذا وطلبت “اليونيفيل”، اليوم، من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين.

يشار إلى أنّه ليل الأربعاء، قُتل عنصر أيرلندي (23 عامًا) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح من جراء “حادثة” تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.