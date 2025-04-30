فرنسا دعت إسرائيل إلى الانسحاب من التلال الخمس في جنوب لبنان

دعت فرنسا إسرائيل إلى “التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس” في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يعود “للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا” تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله.

وخلال إحاطة إعلامية اليوم اوردتها “فرانس برس”، صرّح كريستوف لوموان الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تذكّر بأن احترام وقف إطلاق النار واجب على كلّ الأطراف بلا استثناء بغية ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الخطّ الأزرق”، الحدود المرسومة من الأمم المتحدة.

وتابع: أن “فرنسا تدعو إسرائيل إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس والانسحاب في أسرع وقت من المواقع الخمسة المحتلّة في الأراضي اللبنانية”