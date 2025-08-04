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فرنسا في الذكرى الخامسة لانفجار 4 آب: لا دولة قانون من دون عدالة

منذ 8 دقائق
علم فرنسا ولبنان

علم-فرنسا ولبنان

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بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أشادت السفارة الفرنسية في لبنان بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من تضرر من هذه الفاجعة الوطنية.

وأكدت فرنسا، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن إنهاء الإفلات من العقاب هو شرط أساسي من أجل نهوض لبنان، مشددة على أنه “من دون عدالة، لا قيام لدولة القانون”.

وجاء في البيان: “بعد مرور خمس سنوات على انفجار ٤ آب، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة”.

وأضاف: “كما أكّدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حدّ للإفلات من العقاب يُعدّ أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان، لأنه من دون عدالة، لا يمكن أن يكون هناك دولة قانون”

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