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فرنسا "قلقة" على لبنان.. ودعوة إلى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد

منذ 29 ثانية
قلق فرنسي على لبنان

قلق فرنسي على لبنان

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بعد نحو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثيوم، القادة السياسيين اللبنانيين إلى “تحمل مسؤولياتهم” والعمل على “إجراء انتخابات سريعة” لرئيس جديد للبلاد.

كما عبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان) عن “قلقها”، داعية القادة اللبنانيين إلى “الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة”.

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