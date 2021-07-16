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فرنسا للبنان: أطلقوا مشاورات برلمانية فوراً

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 9:56 صباحًا
فرنسا- لبنان

فرنسا- لبنان

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دعت فرنسا لبنان اليوم الجمعة لإطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد. وقالت باريس إن “المؤتمر سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة”.

وأعلن الرئيس سعد الحريري عن اعتذاره، الخميس، لتشكيل حكومة جديدة، مما يقلص أكثر من أي وقت مضى فرص التوافق على حكومة في أي وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وأعلن الحريري قراره بعد لقائه بالرئيس ميشال عون قائلا إن من الواضح أنهما لم يتمكنا من التوافق، مما يبرز الانقسامات السياسية التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى مع غرق لبنان لمستويات أعمق من الأزمة.

وتم تكليف الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وبعد إعلانه الاعتذار، أغلق محتجون من أنصار الحريري بعض الطرق في بيروت وأشعلوا النار في صناديق القمامة وإطارات المركبات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الخميس، إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة “أمر مروع”، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها.

وقال للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك: “هذا مجددا حدث مروع آخر… هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها”.

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