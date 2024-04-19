فرنسا وايطاليا تطلعان على حاجات الجيش ومستلزماته.. هل من دعم قريب؟

أطلع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في ظل الازمات السياسية والأمنية والاجتماعية، إضافة الى الحرب الدائرة في الجنوب.

وأكد ماكرون أمام العماد عون “استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني بكل الوسائل المتاحة لتمكينه من القيام بمهماته في كل لبنان، بما فيها الجنوب”.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أمنية لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الاجتماع مع قائدَي الجيش الفرنسي والإيطالي كان إيجابياً جدا، حيث كان تكملةً لاجتماع روما، كما قُدّمت لهم دراسة من قِبل قائد الجيش اللبناني عن حاجات الجيش اللوجستية والمادية وأبرز تحدياته، كما جرى الاطلاع على الدراسة والاستفسار عن مضمونها وعن كيفية تقديم المساعدة، خصوصاً فيما يخص موضوع الجنوب، وما إذا كان هناك حاجة الى تعزيز وجود الجيش على الحدود، وما هي الخطة وكيف سيكون مسار الطريق. كما ستُشكّل لجنة لدرس هذه الحاجات لتأمين الدعم والتمويل اللازمين. وهذا الأمر لا شك أنه سيسبقه قرار سياسي يتطرّق لوقف إطلاق النار بالمرتبة الاولى. كما أن موضوع دعم الجيش يتطلب أموالاً وميزانية خاصة ورواتب وطبابة ومراكز عسكرية وأسلحة وشاحنات ووسائل نقل ومحروقات وغيرها من المستلزمات الأساسية”.