فرنيني استقال من عضوية مجلس بلدية بيروت: إيمانا مني بمبادئي وبالوطن

تقدم عضو مجلس بلدية بيروت كبريال فرنيني، في كتاب إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، باستقالته من عضوية المجلس البلدي.

جاء في بين الاستقالة:

“سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، جئت بكتابي هذا أتقدم باستقالتي من مجلس بلدية بيروت عملا بأحكام المادة 30 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118، بتاريخ 30/6/1977 والمنشور في الجريدة الرسمية الملحق الخاص للعدد 20 بتاريخ 7/7/1997 مع تعديلاته اللاحقة، وذلك إيمانا مني بمبادئي التي تربيت عليها وبهذا الوطن الحبيب وبإمكان خدمته وخدمة هذه المدينة بالطريقة التي تستحق. وإني أتمنى لكم النجاح في مسيرتكم، رغم كل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ونعيشها بألم”.