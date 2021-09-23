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فرونتسكا: التحقيق السريع في انفجار المرفأ معيار لقضاء مستقل

23 - سبتمبر - 2021
المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

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غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر “تويتر”: “أشكر وزير العدل هنري خوري على نقاش مثمر اليوم حول دور القضاء والتحديات التي تواجهه. التحقيق السريع في انفجار مرفأ بيروت سيكون معياراً لقضاء مستقل وفعال في لبنان”.

وأضافت: “التقيت بوزير الدفاع موريس سليم. ناقشنا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان خلال هذه الفترة الحرجة، والتزام الأمم المتحدة دعم الجيش اللبناني وأهميته الحيوية للقرار 1701”.

وتابعت: “بحثت اليوم مع وزير المال يوسف خليل الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيرها المؤلم على الشعب اللبناني. لبنان بحاجة الآن إلى خطوات سريعة لإرساء الاستقرار وتطبيق إصلاحات بالتوازي مع شبكة أمان اجتماعي متينة لتمهيد الطريق للتعافي”.

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