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فرونتسكا: اللبنانيّون يشعرون بالغضب.. والإصلاحات باتت حتميّة

منذ 11 دقيقة
يوانا فرونتسكا

يوانا فرونتسكا

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أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أنّه “بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السياديّة، لا يزال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد”.

فرونتسكا أضافت في تغريدتها: “الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية”.

 

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