فرونتسكا زارت "الإعتدال الوطني"مؤكدةً دعم الأمم المتحدة للمبادرة

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، اليوم الأربعاء، مقر تكتل “الإعتدال الوطني” في الصيفي، والتقت بأعضائه النواب محمد سليمان، سجيع عطية وأحمد الخير.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للتكتل، “شرح المبادرة الرئاسية التي يقوم بها تكتل الإعتدال لانتخاب رئيس للجمهورية، وجديدها في ضوء اللقاءات مع الكتل والقوى النيابية، كما تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة، منذ أشهر على غزة وجنوب لبنان”.

وأثنت فرونتسكا على “أهمية مبادرة تكتل الإعتدال، وما حققته من إيجابيات على صعيد تحريك الملف الرئاسي”، مؤكدةً “دعم الأمم المتحدة للمبادرة ولكل الجهود الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي”.