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فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701 وإجراء الإنتخابات في موعدها

24 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 12:11 مساءً
المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء: زيارتي اليوم هي زيارة مجاملة قدمت خلالها للوزير بو حبيب التهنئة لتوليه منصب وزير الخارجي، وتركز البحث على التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين والأمم المتحدة وتطبيق القرار ١٧٠١.

وقدمت فرونتسكا للوزير بو حبيب برنامج عمل الأمم المتحدة في لبنان وكان التركيز على اهمية إجراء الانتخابات النيابية والدعم المطلوب من الأمم المتحدة ودور المغتربين في هذه الانتخابات، ومشاركة الشباب فيها ايضا والتي نود ان تحترم الدستور والقانون الانتخابي.

وأضافت: جرى البحث أيضا في المواضيع التي تخص السياسة الخارجية ووصفت بداية التعاون بالممتازة.

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