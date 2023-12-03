فرونتسكا: لتوفير حقوق وفرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة

أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “سواء في أوقات السلام أو الصراع، ينبغي أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من التمتع بحقوق وفرص متساوية، وأن تتاح لهم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

سواء في أوقات السلام أو الصراع، ينبغي أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من التمتع بحقوق وفرص متساوية وأن تتاح لهم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة pic.twitter.com/T49NC9bT6Q — Joanna Wronecka (@JWronecka) December 3, 2023

كان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، قد وجه رسالة خاصة لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة “إكس”، قائلًا:

“اليوم وفي كل يوم، مسؤوليتنا كبيرة تجاهكم. نحن طبعًا مقصّرون، ولكننا نعمل بجدٍّ يومياً للتقدّم ولو خطواتٍ متواضعة.. فخلال أسبوعين، سننتهي من العمل على الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، كما كنا قد أطلقنا بدعمٍ من ‎UNICEFLebanon وilo وبتمويل من ‎EUinLebanon برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعمل على تأمين تمويل إضافي لتوسيع الشرائح العمريّة المستفيدة منه خلال العام 2024”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، هناك اجتماعات أسبوعية مع المعنيين في محاولة لربط سعر الكلفة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بسعر الدولار. ختامًا، بدأت رسالتي بالحديث عن العمل، وأتعهّد بأن أستمر بالعمل معكم لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكلكم للوصول إلى عالم أكثر إنصافًا تجاهكم”.