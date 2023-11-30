فرونتسكا لسكاف: مجلس الأمن قلق من خطورة تمدّد الحرب إلى الحدود الجنوبية

استقبل النائب غسان سكاف في دارته في بيروت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، حيث وضعته في أجواء المداولات التي جرت في ‫مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بلبنان بعد التطورات الأخيرة في الجنوب وقطاع غزة.

وعبّرت فرونتسكا لسكاف عن “قلق مجلس الأمن من خطورة تمدد الحرب إلى الحدود الجنوبية والتعويل على أهمية دور ‫الجيش اللبناني و‫قوات “اليونيفيل” والتزام القرار 1701″.

وتم التطرق إلى “إنجاز الاستحقاقات الداخلية في ‫لبنان، وعلى رأسها استحقاق ‫رئاسة الجمهورية”.

بعد اللقاء، قال سكاف: “في لبنان، انهار كل شيء وبقي ‫الجيش”.

وأشار إلى أن “احتمال الشغور في ‫قيادة الجيش وإلحاقه بقافلة ‫المؤسسات الدستورية و‫المالية و‫العسكرية والأمنية، التي تتساقط تباعًا في مخطط هذا الفراغ المتدحرج هو استكمال للضرر الجسيم والمتمادي في حق ‫الوطن”.