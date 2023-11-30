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فرونتسكا لسكاف: مجلس الأمن قلق من خطورة تمدّد الحرب إلى الحدود الجنوبية

منذ 21 دقيقة
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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استقبل النائب غسان سكاف في دارته في بيروت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، حيث وضعته في أجواء المداولات التي جرت في ‫مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بلبنان بعد التطورات الأخيرة في الجنوب وقطاع غزة.

وعبّرت فرونتسكا لسكاف عن “قلق مجلس الأمن من خطورة تمدد الحرب إلى الحدود الجنوبية والتعويل على أهمية دور ‫الجيش اللبناني و‫قوات “اليونيفيل” والتزام القرار 1701″.

وتم التطرق إلى “إنجاز الاستحقاقات الداخلية في ‫لبنان، وعلى رأسها استحقاق ‫رئاسة الجمهورية”.

بعد اللقاء، قال سكاف: “في لبنان، انهار كل شيء وبقي ‫الجيش”.

وأشار إلى أن “احتمال الشغور في ‫قيادة الجيش وإلحاقه بقافلة ‫المؤسسات الدستورية و‫المالية و‫العسكرية والأمنية، التي تتساقط تباعًا في مخطط هذا الفراغ المتدحرج هو استكمال للضرر الجسيم والمتمادي في حق ‫الوطن”.

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