فرونتسكا: نشجع دائماً على تأليف حكومة جديدة

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا صباحا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء: “أجرينا جولة افق وقدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية”.

اضافت:”نحن نشجع دائماً على تأليف حكومة جديدة ونثمن جهود دولة الرئيس في هذا الاطار. كما تطرقنا الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية ونشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان”.

كذلك استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة كندا ستيفاني ماكولم.

كما اجتمع مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم.