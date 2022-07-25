فرونتسكا: هذا ما أيّده مجلس الأمن بشأن الملف اللبناني

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءات ديبلوماسية ووزارية في السراي الحكومي اليوم، والتقى في هذا السياق المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أعلنت اثر اللقاء: “جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك حيث قدمت عرضا عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين”.

رشدي: واستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع والتطورات العامة.

وزير العدل: وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: “تطرق البحث الى لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل، وما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى إسرائيل. وانا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة”.