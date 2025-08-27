الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
فريد البستاني: الادعاء على بوشيكيان خطوة إيجابية

منذ 3 ساعات
النائب فريد البستاني

كتب النائب فريد البستاني عبر منصّة “اكس”: “‏إنّ ادّعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع خطوة إيجابية في رحلة مكافحة الفساد ولكن يجب توسعتها لتشمل كلّ من ساهم وشارك وتواطأ من الموظفين في الوزارة.

قد يعتبر البعض ان ملاحقة بوشيكيان وحده غير كافية لإجتثاث الفساد وهم على حق انما هذه بداية إيجابية سوف تجعل كلّ وزير يحسب الف حساب قبل القيام بأي خطوة مخالفة للقانون”.

