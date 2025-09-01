فريد البستاني: المودع يريد ماله وجنى عمره

كتب النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على منصة “اكس”: ” اموال اللبنانيين أودعت في المصارف كأموال نقدية ويجب ان تعود في نفس الحالة التي أودعت فيها. وإذ نتفهّم انه لا يمكن إعادتها بطريقة كاملة في الحال، لذلك اقترحنا اعتماد آليّة معيّنة تبدأ اليوم وتمتدّ الى خمس سنوات . ليكن واضحاً للجميع، المودع لم يشتر حصة في البنك ولا في شركة تدير أصول الدولة، المودع يريد ماله وجنى عمره”.

— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 1, 2025