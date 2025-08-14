الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى نحو استعادة أموال المودعين

النائب فريد البستاني

دوّن النائب فريد البستاني على منصة “أكس”: ‏إن قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو صائب وخطوة اولى اعادة تكوين الودائع و بالتالي اعادة اموال المودعين، ويشكّل بند اساسي من القانون الذي تقدمت به الى مجلس النواب.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قرارًا، “بناءً على تحقيقات حالية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها”.

