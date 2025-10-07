الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
فريد الخازن: اقفال مطمر الجديدة سيغرق كسروان بالنفايات

منذ 21 ثانية
فريد هيكل الخازن

فريد هيكل الخازن

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة أكس قائلا: “إن اقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات وهذا امر لا نقبل به باي شكل من الاشكال.

نناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والوزراء المختصين إيجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية”.

