فريد الخازن: اقفال مطمر الجديدة سيغرق كسروان بالنفايات

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة أكس قائلا: “إن اقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات وهذا امر لا نقبل به باي شكل من الاشكال.

نناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والوزراء المختصين إيجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية”.

ايجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية. — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) October 7, 2025