فريد الخازن: التطاول على البطريرك الراعي أمر مرفوض ومدان!

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة “أكس” قائلًا:

إنّ التطاول على غبطة البطريرك الراعي هو أمر مرفوض ومدان ومستنكر.

فالبطريركية المارونية تبقى الحامي الأوّل للبنان ولصيغة العيش المشترك،

والبطريرك الذي أُعطي له مجد لبنان سيبقى رمزًا وطنيًا جامعًا مهما كان حجم الاختلاف السياسي. — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) August 21, 2025