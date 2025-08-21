الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
فريد الخازن: التطاول على البطريرك الراعي أمر مرفوض ومدان!

منذ 37 دقيقة
النائب فريد هيكل الخازن

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة “أكس” قائلًا:

“إنّ التطاول على غبطة البطريرك الراعي هو أمر مرفوض ومدان ومستنكر.
فالبطريركية المارونية تبقى الحامي الأوّل للبنان ولصيغة العيش المشترك،
والبطريرك الذي أُعطي له مجد لبنان سيبقى رمزًا وطنيًا جامعًا مهما كان حجم الاختلاف السياسي.”

