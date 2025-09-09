فريد الخازن: من هدّد وليد عبود يهدّد كل صحافي حرّ!

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة “أكس”: “من هدّد الإعلامي وليد عبود بالأمس، يهدّد كل صحافي حرّ وكل لبناني. لن نسكت عن هذا الترهيب، ولن نقبل أن يُترك الإعلام عرضةً للترهيب من دون مساءلة. حماية الكلمة الحرة مسؤولية وطنية لا مجال للتهاون فيها”.

من هدّد الإعلامي وليد عبود بالأمس،

يهدّد كل صحافي حرّ وكل لبناني.

لن نسكت عن هذا الترهيب،

ولن نقبل أن يُترك الإعلام عرضةً للترهيب من دون مساءلة.

حماية الكلمة الحرة مسؤولية وطنية لا مجال للتهاون فيها. — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) September 9, 2025