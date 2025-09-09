الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
فريد الخازن: من هدّد وليد عبود يهدّد كل صحافي حرّ!

منذ 5 دقائق
فريد هيكل الخازن

فريد هيكل الخازن

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة “أكس”: “من هدّد الإعلامي وليد عبود بالأمس، يهدّد كل صحافي حرّ وكل لبناني. لن نسكت عن هذا الترهيب، ولن نقبل أن يُترك الإعلام عرضةً للترهيب من دون مساءلة. حماية الكلمة الحرة مسؤولية وطنية لا مجال للتهاون فيها”.

