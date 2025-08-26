فريد زينون: تنظيم قطاع الغاز الضمانة الوحيدة لاستمرارية الخدمة من دون أخطار

قال نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في ​لبنان​ فريد زينون، في بيان:”تزامنًا مع الإجراءات الأخيرة لملاحقة ومعاينة معامل التعبئة، والتي لا بد أن تشمل كل الأراضي اللبنانية دون استثناء، وإيمانًا منا بأن سلامة المواطن هي الأولوية القصوى، ولضرورة متابعة الخلل التنظيمي في إطار متابعتنا الحثيثة لملف الخلل القائم في القطاع، اجتمعنا مع وزيري الطاقة جو صدي والصناعة جو عيسى الخوري، حيث تم طرح المشاكل العالقة بشكل شامل، لا سيما ظاهرة دخول ​قوارير الغاز​ (الكامبينغ) من سوريا والصين بمواصفات غير مطابقة للمعايير، مما يشكل خطرا داهما، اضافة الى إشكالية فصل ​وزارة الطاقة​ عن وزارة الصناعة وتداعيات ذلك على ​تنظيم القطاع​ ومراقبته، وأزمة الصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة والشركات غير المرخّصة التي تعمل من دون معايير أمان”.

واعتبر ان “الممارسة الخطرة المتمثلة في تعبئة قوارير الغاز من الصهاريج مباشرة في الأحياء السكنية”، ودعا إلى “مطالب عاجلة للحكومة في معالجة هذا الملف الخطير والتي تتطلب تحركًا فوريًا وجديًا من الوزارات والإدارات المعنية”، مطالبا بـ “إصدار تعميم عاجل من وزير الداخلية إلى القوى الأمنية والمحافظين والبلديات يقضي بازالة الخزانات غير الشرعية وغير المطابقة للمواصفات فورًا. ومنع وضع الخزانات على أسطح المباني والمحال واستعمالها لتعبئة قوارير الغاز، لما فيه من مخالفة صريحة للقانون وخطر على السلامة العامة، وتوقيف الصهاريج غير المطابقة للمواصفات والتي تشكل خطرًا متحركًا على الطرق وحياة المواطنين، بالاضافة الى تبليغ شركات التعبئة بعدم تعبئة أي خزّان أو قارورة غير شرعية أو غير مطابقة للمواصفات، تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

كما أضاف:” لقد عملنا على معالجة سلسلة التوريد من التصنيع إلى التلف، وأصبحت القوارير المطابقة للمواصفات العالمية والمؤمنة لأعلى معايير الأمان متوافرة لتلبية حاجة المنازل والمؤسسات”، لافتا الى ان “استبدال القوارير غير الصالحة هو خطوة حياة تحمي الناس وممتلكاتهم”.

وختم:”لقد وجدنا تفهمًا واهتمامًا من الوزراء، وتأكيدًا لمتابعة هذه الملفات وإصدار التعاميم اللازمة، ونحن في انتظار تحديد موعد مع وزير الداخلية لاستكمال البحث واتخاذ الخطوات التنفيذية الفعلية على الأرض.إن واجبنا يحتم علينا المتابعة حتى النهاية، وواجب الدولة يحتم عليها التحرك الفوري لحماية مواطنيها. فالوصول إلى تنظيم شامل وآمن للقطاع هو الضمانة الوحيدة لاستمرارية الخدمة دون أخطار”.