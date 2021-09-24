فريد هيكل الخازن: الفريق المحيط برئيس الجمهورية من أسوأ ما يكون

أكّد عضو “التكتّل الوطني”، النائب فريد هيكل الخازن، أنّ “مهمّة الحكومة اليوم هي تهدئة الوضع الانهياري والتدهور الحاصل”، واصفاً الفريق المحيط برئيس الجمهورية، ميشال عون، بأنّه “من أسوأ ما يكون، فاسد منتفع كيدي حاقد ومتكابر”، معلناً أنّه مع “انتخابات رئاسية مبكرة”.

وفي حديث له ضمن برنامج “بالنظام” على شاشة الـNBN، قال الخازن إنّ “عدم اجراء الاصلاحات دمّر البلد ولكن بحكم الامر الواقع حصلت هذه الإصلاحات اليوم كتحرير سعر الصرف وغيرها”، مشيراً إلى أنّه “ما زال المطلوب بعض الخطوات الإصلاحية كاستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وإعادة التفاوض مع الاسواق المالية في الخارج”.

وأضاف: “لا ارى في المدى المنظور ان السعودية او غيرها من الدول لديها استعداد ان تسلّف لبنان اموالا كما كان يحصل في السابق ولكن هذا لا يعني ان لبنان يكون بعلاقة سيئة معها”، لافتاً إلى أنّ “التجارب تشير الى ان المال الذي يرسل الى لبنان لا يؤتي بثماره، من هنا امام لبنان صندوق النقد والاسواق العالمية”.