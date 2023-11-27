الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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فريد هيكل الخازن: منفتحون على كل الاحتمالات "باستثناء" تعيين قائد جديد للجيش

منذ 36 دقيقة
النائب فريد هيكل الخازن

النائب فريد هيكل الخازن

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زار النائب فريد هيكل الخازن الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في لبنان، وكذلك الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان.

وخلال اللقاء، تم التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وإيجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للنائب الخازن.

وأكد الخازن “انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما وان ذلك يجب ان يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لأحكام الدستور”.

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