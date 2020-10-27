فريق مستشفى الهمشري واصل أخذ مسحات مخالطين في البقاع

واصل فريق الكورونا في “مستشفى محمود الهمشري” التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأخذ مسحات مخالطين لمصابين بالفيروس داخل مركز “الهلال الأحمر الفلسطيني” في مخيم الجليل، في حضور امين سر “حركة فتح” في البقاع فراس الحاج، مسؤول اللجان الشعبية أبو جهاد عثمان، مدير منطقة البقاع في الأنروا أحمد موح ومدير الصحة في البقاع الدكتور علي سعيد .

ولفت مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين الى “اننا نسير ضمن الخطة الموضوعة بتعليمات من السفير أشرف دبور وبتنسيق مع قيادة منطقة البقاع والإنروا، حيث توجه فريق الكورونا الى منطقة البقاع وقام بأخذ 64 مسحة من مخالطين”، وقال: “نتابع إنتشار هذه الجائحة يوميا ونضع قيادتنا الفلسطينية وخاصة سفارة دولة فلسطين بكل جديد، ونأمل من خلالها أن نجنب شعبنا الفلسطيني كارثة صحية، ونتمنى من أبناء شعبنا أينما تواجدوا، داخل المخيمات أو خارجها، من الشمال الى الجنوب، أن يكونوا لنا يد عون، وكل ما نطلبه منهم أصبح معروفاً للجميع من لبس الكمامة والإبتعاد عن التجمعات (التباعد الإجتماعي ) وتعقيم اليدين”، متمنيا “السلام للجميع والشفاء للمصابين”.