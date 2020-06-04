فريق من مفوضية اللاجئين أخذ عينات PCR لمئة نازح سوري في خربة داوود عكار

أخذ الفريق الطبي والتمريضي في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإشراف وزارة الصحة العامة، عينات pcr ل100 من النازحين السوريين القاطنين ضمن النطاق الجغرافي لبلدية خربة داوود – كفر الفتوح، في حضور ومتابعة من رئيس البلدية سعد الدين سعد الدين الذي نوه بهذه الخطوة للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد، آملا من الجميع “الاستمرار في اتخاذ كل التدابير الوقائية”.

وأشار سعد الدين الى أن “منظمة انقاذ الطفل باشرت، بطلب من البلدية، بالعمل على إنشاء غرفتين للحجر الصحي في البلدة لإستخدامها في حال الاشتباه بأي حالة ليعزل فيها الشخص موقتا الى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة”، شاكرا للمنظمة “إسراعها في قبول الطلب والمباشرة بتجهيز الغرفتين”.