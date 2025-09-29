الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
فستق حلبي مهرّب في أسواقنا.. إليكم التفاصيل

منذ 24 دقيقة
فستق الحلبي

فستق

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “متابعة لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك – الهرمل الإقليمية – مكتب الهرمل، كلّ من اللبنانيين (م.أ.)، (م.ر.)، (ج.م.) والسوري (م.ش.)، أثناء نقلهم على متن “بيك أب” و”فان” نحو ١٢٠٠ صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفون بأنهم أدخلوا الكمية المهربة، مستخدمين فواتير مزورة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في طرابلس. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.

